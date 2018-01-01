Николаевский блогер "прокатился" по Керченскому мосту и расхвалил его: видео

Блогеру Виктору Петровскому в Госпогранслужбе Украины уже пригрозили штрафом.

YouTube / скриншот

Видеоблогер из города Николаев Виктор Петровский опубликовал на портале YouTube видеозапись своей поездки по Керченскому мосту, построенному из Таманского полуострова в аннексированный Россией Крым.

При этом мужчина хвалит россиян и даже восхищается ими.

"Ребята из Украины, я хочу вам сказать: мост не надувной, он реальный! Очень хорошее качество дороги! Я снимал все на хорошую камеру и обязательно скоро это покажу всем. Ну а первое мое впечатление — молодцы! Просто молодцы! То, что говорят, то и делают!" — сказал он.

К слову, данное видео уже привлекло внимание сотрудников и руководства Госпогранслужбы Украины. Ее глава Олег Слободян пригрозил видеоблогеру штрафом в эфире телеканала ATR.

"Такие действия в любом случае являются незаконными, потому что посещение оккупированного Крыма через закрытые пункты пропуска — это нарушение отечественного законодательства. При въезде в Украину через действующие пункты пропуска ему придется заплатить штраф около трех с половиной тысяч гривен", — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Керченский мост появился в картографическом сервисе GoogleMaps.







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