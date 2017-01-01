Николаевский губернатор предложил поднять над всеми госучреждениями области красно-черные флаги

Руководитель Николаевщины выступил с предложением в духе "национального и патриотического воспитания".

Руководитель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко предложил установить красно-черные флаги на всех госучреждениях Николаевской области.

Чиновник обратился с соответствующим предложением к руководству областного совета, сообщает местный портал "Мой город".

По мнению Савченко, именно в нынешнем году, когда страна отмечала 100-летие со дня сражения под Крутами, необходимо установить красно-черные флаги над всеми госучреждениями Николаевщины.

"В этом году у нас столетие Боя под Крутами, это легендарные ребята, это наши 300 спартанцев. Поэтому я хотел бы обратиться к областному совету с предложением рассмотреть вопрос на комиссиях, на сессиях, об установке на всех государственных учреждениях красно-черного флага", - сказал губернатор.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаеве директора аэропорта задержали при попытке дать взятку губернатору.