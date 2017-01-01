Ниже Танзании и Таджикистана. Украина опустилась в рейтинге уровня жизни

Украина получила самую низкую оценку в сфере здравоохранения.

Украина опустилась в рейтинге уровня жизни x-true.info

В мировом рейтинге уровня жизни , составленном британским аналитическим центром The Legatum Institute, Украина оказалась на 112 месте из 149 стран.

Страны расположились в рейтинге The Legatum Institute на основе результатов опросов граждан по восьми категориям: состояние экономики, социальной сферы, власти, предпринимательства, здравоохранения и персональной свободы граждан в их странах.

Отметим, что Украина получила самую низкую оценку в сфере здравоохранения. Здесь она потеряла 24 позиции. Наибольшие положительные изменения коснулись "социального капитала" — плюс 20 позиций.

Первую тройку в рейтинге представляют Норвегия, Новая Зеландия и Финляндия. США оказались на 18 месте, потеряв одну позицию. РФ стала 101-й, потеряв 4 позиции, Чехия — 26-ая, Польша — 32, Венгрия — 45, Беларусь — 95, Молдова — 98.

Наиболее низкие показатели у Судана, ЦАР и Йемена. Они заняли 147, 148 и 149 места соответственно.

Отметим, что в рейтинге The Legatum Institute Украина потеряла 5 позиций по сравнению с 2016 годом.

Так, в 2016 году Украина занимала 107 место в рейтинге, сейчас — 112. Начиная с 2006 года, когда был опубликован первый Индекс процветания, Украина опустилась в таблице рейтинга на 17 позиций.

Напомним, ранее стало известно место Украины в рейтинге демократий.

Кроме того, в рейтинге верховенства права Украина на 12 позиций опередила Россию.