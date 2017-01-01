Новая одежда стала роскошью: в Украине утроилось количество магазинов секонд-хенда

Покупательная способность украинцев с 2014 года снизилась в три раза.

В Украине в три раза выросло количество магазинов секнод-хенда. Ношенные вещи составляют чуть меньше половины от всего импорта одежды.

Секонды пользуются популярностью среди украинцев, ведь там можно купить брендовые вещи, которые в магазине стоят не одну тысячу гривен, за 200-300 гривен, сообщает ТСН.

Однако ношенные вещи перед продажей проходят обработку специальным газом - формальдегидом, который вреден и является канцерогеном: "Формальдегид опасен. Он и канцероген. И вообще токсичное вещество. Но он хорошо убивает болезнетворные организмы. Поэтому после такой обработки у микробов, которые там теоретически могут быть, нет никаких шансов", - говорят химики.

Отсюда вещи из секонд-хенда и имеют специфический запах, поэтому химики рекомендуют приобретенные в секонд-хенде вещи перед началом носки тщательно постирать.

Пока для украинцев секонды -это экономия, для европейцев это способ найти эксклюзивную вещь за символическую плату. Например, в Германии создали интернет-сервисы по обмену одеждой, так называемые, одеждотеки. Не нужно ждать дня завоза или копаться в груде вещей.

Не брезгуют носить вещи из секнод-хенда такие знаменитости как Джонни Депп или Джулия Робертс. Знаменитая актриса не побоялась прийти на церемонию награждения "Оскара" в поношенном платье.

Ранее Санта Димопулос открыла в центре Киева VIP-секонд-хэнд.