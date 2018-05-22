Новое распыление неизвестного вещества: из харьковской школы госпитализировали десятки детей

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1 / 2 Из харьковской школы госпитализировали десятки детей (Facebook О.Головкова)

Всего за медицинской помощью обратились 30 детей.

Во вторник, 22 мая, в харьковской школе № 3 распылили неизвестное вещество, в результате десятки детей попали в больницу.

Как сообщили в пресс-службе харьковской ОГА сначала были госпитализированы 15 детей.

"На данный момент за медицинской помощью обратились 30 детей, 15 из них госпитализировали в Областную детскую больницу №1. Состояние госпитализированных — средней тяжести", — сказала и.о. начальника здравоохранения ХОГА Галина Сироштан.

Сообщается, что среди симптомов — слабость и затрудненное дыхание, а также бледная кожа.

Причины недомогания выясняются.

По информации Сироштан, в школе дежурят 4 машины экстренной помощи, на место прибыли медработники, которые проводят профилактический осмотр учеников.

По данным спикера Нацполиции Ярослава Тракало, на месте за помощью обратились 37 человек, 26 детей госпитализированы. Тяжелых среди них нет.

Он добавил, что полиция в харьковской области отрыла производство по ч.1 ст.296 (хулиганство), сообщает "Украинская правда".

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве в результате распыления неизвестного вещества с резким запахом эвакуировали 400 учеников, при этом 32 ребенка направили в больницу для уточнения состояния.

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