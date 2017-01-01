Новое смертельное ДТП в Харькове: подробности инцидента и фото

Инцидент произошел в отдаленности от основных городских транспортных артерий.

В Харькове в результате дорожно-транспортного происшествия на окружной трассе "Харьков – Довжанский" в ночь с 29 на 30 декабря, погибли трое людей, а еще двое получили травмы и были доставлены в больницу.

Такое сообщение опубликовала пресс-служба регионального управления Национальной полиции.

По предварительной версии событий, столкнулись автомобили BMW и "ВАЗ".

"В результате происшествия водитель и пассажир BMW доставлены в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. 53-летний водитель и два пассажира ВАЗ от полученных повреждений погибли на месте", – заявили в полиции.

Личность пассажира BMW и одного из пассажиров "ВАЗ", а также другие обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.

По факту данного инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (часть 3 статья 286 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, ранее сообщалось о том, что обвиняемая в ДТП в Харькове с шестью погибшими признала свою вину.