"Новогоднее перемирие" на Донбассе: один воин ВСУ погиб, пять — ранены

В результате обстрелов один военнослужащий ВСУ погиб, трое ранены, а двое получили боевые травмы.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на официальной странице в Facebook.
На Луганском направлении боевики не соблюдали условий перемирия в районе Светлодарской дуги. Вблизи Луганского они применили 82-мм минометы и крупнокалиберные пулеметы, и около двух часов вели огонь по оборонительным укреплениям украинских военных. Кроме того, из стрелкового оружия они обстреливали защитников Станицы Луганской.
В то же время в районе Луганского зафиксирован пролет беспилотника боевиков, который корректировал минометный огонь бандформирований, что запрещено минскими договоренностями.
На других ключевых участках линии соприкосновения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, в Генштабе назвали безвозвратные потери ВСУ в 2017 году.