Новые правила пересечения линии соприкосновения на Пасху: как теперь перейти

Новые правила будут действовать 72 часа.

На Пасху изменили режим пересечения линии разграничения на Донбассе. dpsu.gov.ua

В зоне проведения военной операции на Донбассе упростили режим пересечения линии разграничения для местных жителей. Новые правила будут действовать 72 часа.

"На период пасхальных праздников для жителей определенных населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения, где это позволяет оперативная обстановка, упрощен режим пересечения линии разграничения на 72 часа, начиная с 8:00 7 апреля 2018 года", — сообщил украинский пресс-центр штаба операции в Facebook.

Таким образом, жители прифронтовых сел могут пересекать условную линию разграничения в упрощенном режиме, чтобы попасть к родным и близким, проживающим на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

"Этот шаг командование операции сделало навстречу людям, учитывая их насущные потребности во время пасхальных праздников. В дальнейшем пересечение линии разграничения будет осуществляться в установленном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины", — уточнили в штабе.

Ранее сообщалось, что представители Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе договорились о полном прекращении огня на линии разграничения на время пасхальных праздников — с 30 марта.

В то же время боевики продолжают игнорировать "пасхальное перемирие". В частности, за сутки 5 апреля сепаратисты 27 раз обстреляли позиции украинских воинов, никто из наших защитников не пострадал. А 7 апреля боевики российско-оккупационных бандформирований ранили гражданскую женщину на блокпосту "Еленовка".

Напомним, в Украине введены новые правила пересечения госграницы. Теперь граждане 71 страны, в том числе России, обязаны будут сдавать отпечатки пальцев.