Новые советы от Супрун. Как уберечься от пищевых отравлений во время пикников

Не забывайте мыть их после контакта с сырыми продуктами, говорит Ульяна Супрун.

Ульяна Супрун УНИАН

Накануне серии длительных выходных и. о министра здравоохранения Ульяна Супрун представила рекомендации для профилактики пищевых отравлений.

Заботьтесь о чистоте рук и места, где готовите

Опять о чистых руках. Не забывайте мыть их после контакта с сырыми продуктами – мясом, рыбой, яйцами и овощами, а также после того, как выбрасываете что-то в помойку или касаетесь животных. Следите за чистотой кухонных принадлежностей (в условиях пикника вымойте и продезинфицируйте поверхности, на которых будете нарезать и подавать пищу), защищайте пищу от насекомых, грызунов и других животных.

Разделяйте готовы и сырые продукты

Очень важно отдельно готовить и подавать сырые и готовые блюда. Так, например, не стоит нарезать овощи на той же доске, на которой разделывали мясо. Храните продукты в закрытой посуде, чтобы избежать контакта между сырой и готовой едой. Когда готовите корзину для пикника, не кладите сырые продукты выше готовых блюд.

Храните порядок и правильный температурный режим в холодильнике

Температура должна быть ниже 5 ° С. Избегайте переполнения холодильника продуктами, потому что это влияет на циркуляцию воздуха внутри и поддержания нужной температуры. Отдельно храните сырое мясо (в контейнере или пищевой пленке), чтобы предупредить любой контакт с готовой пищей.

Не ешьте продукты, у которых закончился срок годности

Не покупайте еду – особенно мясо и молочные продукты – на стихийных рынках. И забудьте о привычке "пробы" овощей и фруктов: пробуйте продукты уже дома, перед тем тщательно вымыв, написала Супрун у себя в Facebook.

Напомним, ранее Супрун опубликовала очередную порцию полезных советов, рекомендовав гражданам сладко спасть, хорошо кушать и эффективно двигаться.

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