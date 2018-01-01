Новые тарифы на воду в Киеве-2018: "Киевводоканал" уточнил размер и виды. Инфографика

Всего будет три вида тарифа.

Уточнены новые тарифы на воду в Киеве-2018. КиевВласть

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) установила новые тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения для жителей Киева.

Тарифы вступят в силу на следующий день после публикации в газете "Урядовий кур'єр".

В целом, как сообщил "Киевводоканал", будут действовать три вида тарифа:

первый – 5,82 грн за 1 куб. метр (2,976 грн за водоснабжение и 2,844 грн за водоотвод). Он предназначен лишь для водоканалов-сателлитов предприятия, к примеру, КП "Ирпеньводоканал";

– 5,82 грн за 1 куб. метр (2,976 грн за водоснабжение и 2,844 грн за водоотвод). Он предназначен лишь для водоканалов-сателлитов предприятия, к примеру, КП "Ирпеньводоканал"; второй – 15,78 грн за "куб" (8,292 грн за снабжение и 7,488 грн ― отвод). Это тариф для жителей частного сектора, коллективных потребителей (ЖЭК, ОСМД, управляющие компании) и юрлиц;

– 15,78 грн за "куб" (8,292 грн за снабжение и 7,488 грн ― отвод). Это тариф для жителей частного сектора, коллективных потребителей (ЖЭК, ОСМД, управляющие компании) и юрлиц; третий – 16,716 грн за "куб" (8,784 грн за водоснабжение и 7,932 грн за водоотвод). Это на 7,9% дороже предыдущего тарифа. Этот вид тарифа коснется большинства жителей многоэтажек. Кроме того, по этим расценкам будут платить владельцы нежилых помещений в жилом фонде.

При этом в компании заявил, что тариф на указанные услуги может быть и выше – если у потребителя нет прямого договора с "Киевводоканалом", а исполнителем услуг значится другая организация (ЖЭК, ЖЭО, ОСМД, управляющие компании и т.д.), которая в свою очередь покупает услуги у "Киевводоканала" на правах коллективного потребителя (то есть речь идет о втором виде тарифа).

"Если в вашей платежке исполнителем услуг значится "Киевводоканал", то тариф на воду не может превышать 16,716 грн за кубометр", ― заверили в пресс-службе предприятия.

Ранее директор Департамента экономики и финансов "Киевводоканала" Ирина Кирилюк заявила, что в 2019 году расчетный тариф на услуги по водоснабжению и водоотведению в Киеве изменится в среднем на 49,6% и составит 23,17 грн.

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