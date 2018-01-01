Новые тарифы на воду в Киеве-2018: "Киевводоканал" уточнил размер и виды. Инфографика

Всего будет три вида тарифа.
Тарифы вступят в силу на следующий день после публикации в газете "Урядовий кур'єр".
В целом, как сообщил "Киевводоканал", будут действовать три вида тарифа:
При этом в компании заявил, что тариф на указанные услуги может быть и выше – если у потребителя нет прямого договора с "Киевводоканалом", а исполнителем услуг значится другая организация (ЖЭК, ЖЭО, ОСМД, управляющие компании и т.д.), которая в свою очередь покупает услуги у "Киевводоканала" на правах коллективного потребителя (то есть речь идет о втором виде тарифа).
"Если в вашей платежке исполнителем услуг значится "Киевводоканал", то тариф на воду не может превышать 16,716 грн за кубометр", ― заверили в пресс-службе предприятия.
Ранее директор Департамента экономики и финансов "Киевводоканала" Ирина Кирилюк заявила, что в 2019 году расчетный тариф на услуги по водоснабжению и водоотведению в Киеве изменится в среднем на 49,6% и составит 23,17 грн.
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