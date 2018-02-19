Новый центром коррупции в Украине стала военная сфера - западные СМИ

По данным американским журналистов, дну из главных ролей по запуску коррупционных схем в оборонном секторе Украины сыграл госконцерн "Укрборонпром".
Такой материал во вторник, 20 февраля, опубликовало авторитетное американское издание The New York Times.
По последним данным Министерства обороны, в январе для нужд армии была закуплена сотня новых военно-медицинских автомобилей. Однако часть машин быстро вышла из строя. Куплены они были по контракту у автопроизводителя "Богдан Моторс", владельцем которой является Олег Гладковский. Который также, "по совместительству", является ответственным за закупки для украинской армии, будучи давним другом и деловым партнером президента Украины Петра Порошенко, сообщают в NYT.
В качестве их тесного "сотрудничества" американские журналисты приводят тот факт, что на Юге Испании есть недвижимость, принадлежащая Гладковскому, Порошенко и другому близкому соратнику президента − Игорю Кононенко. Причем ни один из объектов недвижимости не указан в налоговых декларациях.
Как считают в NYT, одну из главных ролей по запуску коррупционных схем в оборонном секторе Украины сыграл госконцерн "Укрборонпром". Всего в него входят 130 оборонных компаний.
По словам бывшего работника контрольного отдела госконцерна Дмитрия Максимова, прибыльность оборонного предприятия сохраняется в первую очередь благодаря "мутным" тендерам. Он поведал историю о том, как стоимость винтика, купленного "Укроборонпромом" для ремонтирующего самолеты завода во Львове, взлетела с 50 долларов в начале 2014-го до почти 4 тысяч долларов через год. Это случилось сразу после того, как госконцерн тайно перевел часть своего бизнеса на внешнего поставщика.
К слову, наличие коррупции в "Укроборонпроме", признает и заместитель директора концерна Денис Гурак, отмечая, однако, что были в прокуратуру было направлено две сотни сообщений о коррупции в своих рядах, но только в двум случаях дело дошло до суда.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Петр Порошенко уволил гендиректора "Укроборонпрома" Романа Романова.