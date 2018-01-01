Новый лайфхак от Супрун: устали – отдохните

Глава Минздрава продолжает давать разноплановые советы рядовым украинцам.

Ульяна Супрун советует украинцам не переутомляться Фото: Facebook/Ульяна Супрун

Министр здравоохранения Ульяна Супрун опубликовала очередную порцию полезных советов. На этот раз главный медик страны рекомендует гражданам сладко спасть, хорошо кушать и эффективно двигаться.

"Если вы не спите — вы не отдыхаете, а если не отдыхаете — усталость вас никогда не оставит. Поэтому сон — это первое, на что надо обратить внимание, если вы постоянно чувствуете себя усталыми. Взрослым в возрасте от 18 — 60 лет нужно спать не менее 7 или более часов в сутки, детям 6 — 12 лет нужно спать 9 — 12 часов в сутки, 13 — 18 лет — 8 — 10 часов", - написала министр в Facebook.

Фото: Facebook/Ульяна Супрун

"Физическая активность — последняя вещь, которая может прийти в голову, когда вы устали. Однако исследования показывают, что даже умеренное увеличение количества физических упражнений может существенно повысить уровень энергии. Уровень необходимой физической активности может варьироваться в зависимости от вашего возраста, пола, веса и физической подготовки", — утверждает Супрун.

Фото: Facebook/Ульяна Супрун

Министр также посоветовала украинцам рационально и правильно питаться, уменьшить употребление кофеина, а в случае хронической усталости обратиться к врачу, поскольку за этими симптомами может таиться коварное заболевание.

Фото: Facebook/Ульяна Супрун

Напомним, ранее глава Минздрава опубликовала в соцсети инфографику о правильном приветствии между мужчинами и женщинами, которое позволит сохранить гендерное равенство. Однако в комментариях пользователи оказались инструкцией возмущены.

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