Новый пожар в палаточном городке ВСУ, опубликованы фото

По факту пожара военной прокуратурой Черниговского гарнизона начато уголовное производство.

В пятницу, 30 марта, в палаточном городке воинской части, которая дислоцируется возле села Гончаровское Черниговской области, произошел пожар.

В результате пожара военнослужащий-контрактник ВСУ получил ожоги II степени, сгорела палатка и повреждено военное имущество (кровати, спальники и т.д.), сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Пострадавший военнослужащий был доставлен в Черниговский военный госпиталь, где ему была оказана необходимая помощь. В настоящее время состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

На место происшествия выезжал прокурор военной прокуратуры Черниговского гарнизона Центрального региона Украины, который организовал проведение первоочередных следственных действий. Сейчас пожарно-техническая документация изъята, к расследованию привлечены специалисты по вопросам пожарной безопасности Центрального управления безопасности военной службы Генерального штаба ВС Украины.

Предварительно установлено, что пожар произошел в результате нарушения правил пожарной безопасности, в частности, правил эксплуатации военной печи ПОВ 57.

По факту пожара военной прокуратурой Черниговского гарнизона начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, которым причинен вред здоровью людей).

Проведение досудебного расследования поручено Черниговскому районному отделению полиции Главного управления Нацполиции в Черниговской области при процессуальном руководстве военной прокуратуры Черниговского гарнизона Центрального региона Украины. Следственные действия продолжаются.

Напомним, 13 марта на военном полигоне "Широкий лан" в Николаевской области в результате пожара погиб один военнослужащий, еще семеро пострадали.

Ранее в Сети показали ужасные условия военных на полигоне "Широкий лан". Армейские палатки на полигоне затоплены водой, а территория вокруг представляет собой жидкую грязь.