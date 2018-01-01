Сегодня, 19:40 RSS

Новый Раскольников с топором. Сеть возмущена нападением Луценко на протестующих

Сегодня, 15:15

Активисты отмечают, что это беспрецедентный случай, когда генпрокурор в нетрезвом состоянии выскакивает на людей.

луценко, топор
Facebook.com
В Сети разразился скандал вокруг выходки генпрокурора Украины Юрия Луценко, который вышел к мирно протестующим у его дома активистам с топором вероятно в нетрезвом состоянии.

После того, как это произошло, активисты вызвали полицию, которая зафиксировала свидетельства очевидцев. Но полиция не смогла зайти в дом Луценко.

Педставители "Руху нових сил" отмечают, что это беспрецедентный случай, когда генпрокурор в нетрезвом состоянии выскакивает на людей, угрожает им и портит имущество.

Соцсети отреагировали на инцидент под особняком, в котором живет генпрокурор. 

Политический эксперт Кирилл Молчанов шутит: "Юрий Витальевич ещё с детства хотел снискать славы Родиона Раскольникова, но для этого сперва пришлось стать генпрокурором!"

 
Теги:  
Юрий Луценко, генпрокурор, топор, протестующие
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...