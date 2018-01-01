Новый скандал с советским флагом. Опубликовано фото с юбилея военного училища в Киеве

Инцидент произошел на мероприятии по случаю юбилея Киевского высшего инженерного радиотехнического училища.
"Сегодня. Советское знамя на юбилее КВИРТУ (Киевское военное инженерное радиотехническое училище). Ну, что. Поздравляем...", — сообщил на своей странице в Facebook журналист Айдер Муждабаев.
Напомним, военнослужащие Национальной гвардии 22 февраля приняли участие в параде в Кривом Роге. Во время марша они использовали запрещенную в Украине советскую символику.
В результате скандала командир части НГУ поплатился должностью за советский флаг.
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