Новый совет от Супрун: нельзя в жару оставлять детей в автомобиле

По словам министра, рекомендация касается также и домашних животных.

Супрун предостерегла украинцев от теплового удара УНИАН

Глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун по традиции опубликовала очередной совет в соцсети. На этот раз министр порекомендовала не оставлять детей в жару без присмотра в автомобиле.

"70℃. До такой температуры нагревается панель автомобиля на солнце в обычный жаркий день в течение одного часа", - написала она в Facebook.

Супрун сослалась на результаты исследования Университета Аризоны (США), которые свидетельствуют, что в таких условиях одного часа хватит, чтобы ребенок пострадал от тепловой травмы. Если авто будет в тени, то это время увеличивается до двух часов. Однако степень перегрева может даже стать смертельно опасной, а на детей высокая температура воздуха действует гораздо значительнее.

"Поэтому будьте внимательны! Никогда не оставляйте детей в машине без присмотра взрослых в течение какого-либо времени. Даже если вы внимательные и любящие родители, психологи предупреждают, что в рутине дел вы можете забывать об очень важных вещах. И это может произойти с каждым", - отметила Супрун.

Министр порекомендовала в путешествии с детьми в жаркий период брать достаточное количество воды для питья и даже обтирания, чаще останавливаться, одевать ребенка в легкую одежду и следить за температурой в салоне автомобиля.

"Эти советы также касаются домашних любимцев", - подчеркнула и.о. главы Минздрава.

Напомним, Супрун, которая зарекомендовала себя как автор ряда лайфхаков о медицине, предостерегла украинцев о влиянии смартфонов на осанку и о возможности развития заболеваний, связанных с ней.

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