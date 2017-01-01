Новый захват заложника. В Днепре освободили пенсионерку, которую удерживал пьяный мужчина

Злоумышленник внезапно ворвался в частный дом, разбил окно и начал угрожать двум женщинам.

Полицейские освободили заложницу в Днепре Скриншот

В Днепре патрульные полицейские освободили пенсионерку, которую захватил нетрезвый мужчина.

Злоумышленник внезапно ворвался в частный дом, разбил окно и начал угрожать двум женщинам. Хозяйка успела убежать на улицу, а вот ее гостья — нет, сообщает ТСН.

Пьяный мужчина, живущий по соседству, с заложницей заперся изнутри, схватил нож и включил газовую плиту. Конкретных требований не выдвигал, но периодически угрожал наложить на себя руки.

Переговоры полицейских с ним длились более часа. Наконец, копы увидели открытое окно с другой стороны дома, залезли в дом и скрутили нападавшего. Заложница отделалась испугом.

Напомним, 30 декабря в Харькове мужчина захватил отделение "Укрпочты" и взял в заложники людей. С ним вели переговоры, позднее полиция взяла отделение почты штурмом и обезвредила преступника.