Нож в шею. В Киеве пьяная ссора в ресторане закончилась убийством военного

Нападавшие выбежали из ресторана, сели в два автомобиля с иностранными номерами и скрылись.

В Киеве пьяная ссора в ресторане закончилась убийством Эспрессо TV

В Днепровском районе Киева на улице Сергиенко от ножевого ранения в шею скончался 22-летний контрактник Вооруженных сил Украины.

По предварительной информации, в одном из ресторанов разгорелся конфликт между группой лиц из шести человек и 22-летним мужчиной, сообщают "Стражи Эспрессо".

По словам свидетелей, обе стороны конфликта были навеселе. Спор перешел в драку, во время которой 22-летний мужчина получил ножевое ранение в шею и скончался на месте.

После этого нападавшие выбежали из ресторана и, по свидетельствам очевидцев, сели в два автомобиля с иностранными номерами Volkswagen и Audi и скрылись.

По информации издания, погибшим мужчиной 1996 г. р. оказался военнослужащий, который служил по контракту.

На месте происшествия работают полицейские и следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии и лиц, причастных к ней.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области конфликт пьяных военных закончился убийством.