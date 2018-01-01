"Нужна атомная бомба, чтобы что-то изменилось". В сети обсуждают подготовку к приезду Марины Порошенко в Ужгород

Коммунальщиков города согнали в темень отмывать вручную от грязи мост Масарика.

К приезду жены президента Украины Марины Порошенко в Херсоне коммунальщики вымыли мост.

Как сообщил местный сайт Groza-News, работников согнали на процедуры уже в темень: коммунальщики выдраивали вручную мост в восемь часов вчереа.

Наведение порядка проходило под присмотром полиции, свидетельствуют фото- и видео-кадры с места уборки.

"В Ужгороде к завтрашнему приезду Марины Порошенко вручную моют и чухают мост Масарика. Кучу коммунальщиков выгнали на улицу работать. Хотя, что я такое говорю, конечно этот процесс был запланирован еще в августе 2017 года по программе "Чистый город" и как раз по графику совпало", - иронизирует местный журналист Виталий Глагола.

В соцсетях таким рвением руководства города остались недовольны: "Простите мой праиндоевропейский, но это е**ный стыд", "И смешно, и грустно", "Аж тошно на эту блевотину показушную смотреть", "Идиотизм. Может, и листья будут клеить на деревья?", "Марина будет проезжать в тонированой машине приблизительно 30-40 км в час, так что она как раз увидет помытые отбойники. Дебилы", "Тут нужна атомная бомба, чтобы что-то изменилось в этом государстве. Увы...", "Траву еще нигде не красят? Плакатами дома не затягивают?", "Может придурки и вокзал заасфальтируют".

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