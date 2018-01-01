Нужно больше отдыхать. В Кабмине одобрили появление новых праздников

В украинском правительстве поддержали соответствующие проекты указов президента.

Поводов устроить праздничество пиршество станет еще больше Tv.ua

Члены Кабмина Украины одобрили проекты указов президента о праздновании Дня Государственной фискальной службы, Дня пограничника, Дня профессиональных союзов и Дня работника Государственной уголовно-исполнительной службы.

Соответствующее решения были приняты на заседании правительства в среду, 18 апреля.

В частности, в документах говорится о том предполагается, что День профессиональных союзов будет отмечаться во второе воскресенье октября, а День работника Государственной уголовно-исполнительной службы — 22 апреля.

Кроме того, в Кабмине поддержали идею празднования Дня Государственной фискальной службы 21 мая (вместо Дня сотрудников налоговой и таможенной службы 18 марта) и переноса с 28 мая на 8 мая празднования Дня пограничника.

Напомним, ранее стало известно о том, сколько и как будут отдыхать украинцы в мае нынешнего года.