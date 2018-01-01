Нужно больше отдыхать. В Кабмине одобрили появление новых праздников

В украинском правительстве поддержали соответствующие проекты указов президента.
Соответствующее решения были приняты на заседании правительства в среду, 18 апреля.
В частности, в документах говорится о том предполагается, что День профессиональных союзов будет отмечаться во второе воскресенье октября, а День работника Государственной уголовно-исполнительной службы — 22 апреля.
Кроме того, в Кабмине поддержали идею празднования Дня Государственной фискальной службы 21 мая (вместо Дня сотрудников налоговой и таможенной службы 18 марта) и переноса с 28 мая на 8 мая празднования Дня пограничника.
Напомним, ранее стало известно о том, сколько и как будут отдыхать украинцы в мае нынешнего года.