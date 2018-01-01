"Лечить, а не удерживать в здании". Супрун рассказала о единственном шансе побороть туберкулез в Украине

В бюджете на 2018-й на программу борьбы с болезнью есть около 650 миллионов гривень, подчеркнула и. о. министра здравоохранения.

С 2017-го в 2,5 раза увеличено госфинансирование мероприятий против туберкулеза, отметила Ульяна Супрун УНИАН

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сообщила, что в Украине трансформация противотуберкулезной службы является единственным шансом преодолеть туберкулез в стране.

Ведомство начинает изменения, с 2017 года в 2,5 раза увеличено государственное финансирование мероприятий против этого инфекционного заболевания, говорится на странице чиновницы в Facebook.

По ее словам, международный опыт показал, что длительная госпитализация пациентов — причина образования у них устойчивых к лекарствам форм болезни, "нужно лечить пациента, а не удерживать в здании".

"В бюджете на этот год на программу борьбы с болезнью есть около 650 миллионов гривень. Благодаря этому сегодня в полном объеме доступны все препараты и расходные материалы для диагностики и лечения пациентов", — отметила Супрун.

И. о. министра добавила, что "в учреждениях по всей Украине достаточно вакцины БЦЖ (приготовлена из штамма ослабленной живой туберкулезной палочки — Ред.) для детей, однако иметь лекарства и вакцины недостаточно, нужно также обновить методы оказания помощи — как это делают во всем цивилизованном мире".

"… Нужно лечить пациента, а не удерживать в здании. Поэтому делаем изменения на первичке, чтобы пациенты, которые не несут угрозу инфицирования для окружающих, проходили лечение амбулаторно (амбулаторное лечение — лечение, проводимое на дому или при посещении самими больными лечебного учреждения — Ред.)", — подчеркнула чиновница.

С 2017-го в 2,5 раза увеличено госфинансирование мероприятий против туберкулеза, отметила Ульяна Супрун Скриншот со страницы facebook.com/ulanasuprun

Ранее Ульяна Супрун поставила под сомнение утверждение о том, что массовое проведение флюорографических обследований предотвращает эпидемию туберкулеза — "на ранней стадии болезнь не приводит к изменениям в легких".