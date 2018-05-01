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"Нужны антибиотики". Вера Савченко рассказала о допросе и состоянии сестры: фото

Сегодня, 19:20

По словам близких, нардепу не хватает кальция и это стало причиной разрушения зубов.

 

Сестры Савченко
Вера уверяет, что врач рекомендует Надежде принимать антибиотики УНИАН
Вера Савченко, сестра находящейся под следствием народного депутата Надежды Савченко, рассказала подробности допроса, на который она 3 мая ходила в СБУ в качестве свидетеля.

"Я и Татьяна (Проторченко, пресс-секретарь Савченко - ред.) были допрошены в качестве свидетелей в уголовном производстве, которое открыто с 2015 года, то есть когда Надежда Савченко была в плену Российской Федерации, это производство открыли и нас опрашивали как свидетелей", - сказала она в комментарии "Украинской правде".

По словам сестры Савченко, следователи смешали дела 2015 года и 2018 года и спрашивали ее о знакомстве с Владимиром Рубаном, который был задержан на границе с оккупированными территории с арсеналом оружия.

"Они спрашивали одно и то же, а Рубан..., а вы с ним знакомы..., а Надежда знакома... Да, мы знакомы. Журналисты дали мне его телефон еще в 2014 году", - пояснила сестра Савченко.

Вера подчеркнула, что голодание Надежды, которое продолжается уже 42-й день, крайне негативно отражается на ее здоровье.

"У нее проблемы с кальцием, зубы крошатся. Стоматолог сказал, что ей нужны антибиотики, но ей их нельзя, если человек голоден, то - это проблема", - рассказала Вера.

Савченко
Надежда Савченко после 42-х дней голодовки Фото: Facebook/Вера Савченко

Напомним, Надежду Савченко подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти, 23 марта в Киеве суд постановил взять ее по стражу до 20 мая 2018 года без права внесения залога. В тот же день народная избранница объявила голодовку.

Уже 29 марта Апелляционный суд столицы решил оставить политика за решеткой. Позже — 5 апреля — в Киевском институте судебных экспертиз она прошла психофизиологическую экспертизу. Потом для прохождения допроса на детекторе лжи Савченко прерывала голодовку.

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Теги:  
Вера Савченко, Надежда Савченко, допрос, СБУ, состояние, здоровье
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