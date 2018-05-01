"Нужны антибиотики". Вера Савченко рассказала о допросе и состоянии сестры: фото

По словам близких, нардепу не хватает кальция и это стало причиной разрушения зубов.

Вера уверяет, что врач рекомендует Надежде принимать антибиотики УНИАН

Вера Савченко, сестра находящейся под следствием народного депутата Надежды Савченко, рассказала подробности допроса , на который она 3 мая ходила в СБУ в качестве свидетеля.

"Я и Татьяна (Проторченко, пресс-секретарь Савченко - ред.) были допрошены в качестве свидетелей в уголовном производстве, которое открыто с 2015 года, то есть когда Надежда Савченко была в плену Российской Федерации, это производство открыли и нас опрашивали как свидетелей", - сказала она в комментарии "Украинской правде".

По словам сестры Савченко, следователи смешали дела 2015 года и 2018 года и спрашивали ее о знакомстве с Владимиром Рубаном, который был задержан на границе с оккупированными территории с арсеналом оружия.

"Они спрашивали одно и то же, а Рубан..., а вы с ним знакомы..., а Надежда знакома... Да, мы знакомы. Журналисты дали мне его телефон еще в 2014 году", - пояснила сестра Савченко.

Вера подчеркнула, что голодание Надежды, которое продолжается уже 42-й день, крайне негативно отражается на ее здоровье.

"У нее проблемы с кальцием, зубы крошатся. Стоматолог сказал, что ей нужны антибиотики, но ей их нельзя, если человек голоден, то - это проблема", - рассказала Вера.

Надежда Савченко после 42-х дней голодовки Фото: Facebook/Вера Савченко

Напомним, Надежду Савченко подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти, 23 марта в Киеве суд постановил взять ее по стражу до 20 мая 2018 года без права внесения залога. В тот же день народная избранница объявила голодовку.

Уже 29 марта Апелляционный суд столицы решил оставить политика за решеткой. Позже — 5 апреля — в Киевском институте судебных экспертиз она прошла психофизиологическую экспертизу. Потом для прохождения допроса на детекторе лжи Савченко прерывала голодовку.

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