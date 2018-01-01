"Об ах**вших мразях". В Сети негодуют по поводу избиения во Львове горожан фанатами русской попсы

Инцидент произошел во время празднования Пасхи.

Во Львове приезжие поклонники низкопробной российской поп-музыки в минувшее воскресенье, во время празднования Пасхи, устроили драку с горожанами.

Об инциденте на собственной странице в социальной сети Facebook сообщил один из пострадавших, Радко Мокрик.

"Львов. Пасха. Центр города, улица Леси Украинки. Бар "Барбидон". Нас пятеро - двое парней и три девушки. В заведении гудит "Ласковый май" и "Медуза". Компания за соседним столиком развлекается. Дважды делаем персоналу замечания. Без хамства, без наездов. Рассчитываясь, говорю официанту, что, "очевидно, мы больше сюда не придем". Выходим", - написал он.

Далее, по словам Мокрика, возле дверей в бар, он с приятелем начал обсуждать "недопустимость российской попсы в общественных заведениях". В этот момент к ним подошел молодой человек, возмущенный тем фактом, что кому-то "не нравится русский язык во Львове".

Быстро вспыхнула драка. В результате "любители российской попсы" избили Мокрика и его приятеля. Пострадали и бывшие в их компании девушки, на долю которых выпала "толкотня и матюки".

На место происшествия очевидцы инцидента вызвали патруль полиции. На нападавших пострадавшие написали заявление в райотделении. Там же и выяснилось, что одного из зачинщиков драки зовут Володя и он киевлянин.

Пост вызвал бурные обсуждения в украинском сегменте Facebook.

"Молодцы! Мой муж с товарищем тоже имел такую историю. Вызвали копов. "Рускоязичние" тоже оказались киевлянами. Чего они сюда прут со своим "Рузским миром"?", "Ребята, вы просто молодцы! Русский язык на улицах Львова уже просто режет ухо!", "Рубрика "Об ах**вших мразях", "П**дить надо такую киевскую мразь, пусть развлекается в Мааскве", "Ребята вы молодцы. Спуску не даете этом мужбыдлу", - написали пользователи.

Напомним, ранее сообщалось о том, что тернопольских копов за танцы под песню Газманова отправят в зону АТО.