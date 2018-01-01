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Обгоревшего в костре во время празднования Ивана Купала мальчика не спасли

Сегодня, 20:45

Медики констатируют, что ребенок получил ожоги четвертой степени.

скорая
Медикам не удалось спасти обгоревшего ребенка УНИАН
В Харьковской области умер пятилетний мальчик, который случайно упал в костер во время празднования Ивана Купала.

Информацию о трагедии подтвердила пресс-служба Харьковского городского совета, передает издание Mediaport.

Уточняется, что ребенок получил обширные ожоги 4-й степени. Медики боролись за его жизнь, но спасти мальчика не удалось.

Полиция сообщает, что по факту происшествия было открыто уголовное дело по статье "Злостное невыполнение обязанностей по досмотру за ребёнком".

Напомним, в Кегичевском районе Харьковской области 5-летний мальчик упал в костер во время празднования, когда взрослые отвлеклись.

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Ивана Купала, Харьков, мальчик, умер, ожоги
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