Облачно, мокрый снег. Синоптик спрогнозировала погоду в Киеве на выходных

Завтра днем в столице температура воздуха может составить -3-4 градуса, отметила эксперт.

В столице на выходных ожидается мокрый снег, отметила синоптик tsn.ua

В субботу, 27 января, в Киеве ожидается увеличение облачности, а в воскресенье — мокрый снег.

Ближайшей ночью в столице температура воздуха может снизиться до -10 градусов, говорится на странице синоптика Натальи Диденко в Facebook.

"... завтра днем -3-4. В воскресенье ночью в Киеве -5-7, днем — около нуля", — отмечается в сообщении.

Ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко говорил, что в Украине 2018 год ожидается среднестатистическим, возможно, более дождливым, чем обычно, как и в предыдущие 2-3 года из-за глобального потепления возможны частые перепады температур, особенно летом.