Облил бензином и поджег. В Киеве неизвестный атаковал магазин Roshen

Поджигатель написал на саже, которая осталась после поджога, бранное слово.

В Киеве неизвестный атаковал магазин Roshen Facebook.com

В Киеве неизвестный пытался совершить поджог магазина Roshen , расположенного в районе Демиевской площади.

Мужчина подбежал к магазину, облил его бензином и поджег, сообщают "Стражи.Еспресо".

Отмечается, что торговая точка серьезно не пострадала, к тому же охрана успела выбежать и потушить пламя. Сам поджигатель написал на саже, которая осталась после поджога, бранное слово и скрылся.

Позже нападавший был задержан, он оказался уроженцем из Херсона. Он сделал это намеренно, заранее приготовив бутылку с зажигательной смесью.

Напомним, в декабре 2017 года участники "Марша за импичмент" разбили витрины магазина Roshen в центре Киева.