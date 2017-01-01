Обмен пленными на Донбассе завершен: все подробности

"Главред" пристально следит за процессом обмена пленными между Украиной и боевиками.
В среду, 27 декабря, на Донбассе должен осуществиться масштабный обмен пленными между Украиной и боевиками "Л/ДНР".
Как сообщает вице-спикер Верховной Рады и официальный представитель президента в переговорной группе Ирина Геращенко на своей странице в Facebook, обмен произойдет по формуле "306 на 74.
Террористы во временно оккупированном Луганске уже сообщили об отправке своей партии украинских пленных. Немногим позднее в украинских СМИ появилась информация о наиболее вероятном месте обмена - контрольно-пропускного пункта "Майорск" в прифронтовой зоне к северу от Горловки.
Как сообщает портал "Страна.юа", граждан России 27 декабря не будут обменивать на украинских военнопленных.
Кроме того, советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков сообщил о том, что освобожденных из плена украинцев доставят в Киев на борту военного самолета "Ил-76".
По информации пресс-службы Минобороны Украины, с 18:00 пленных будут ожидать их родственники и руководство Украины на площадке военного аэродрома в городе Борисполь.
В сервисе микроблогов Twitter появились фотоснимки с места обмена.
"Списки обсуждены и согласованы. Отработали этот этап и скоро начинается освобождение", - написала в на своей странице в Facebook Ирина Геращенко
Как сообщает агентство "Интерфакс", процесс обмена официально стартовал. Первая группа пленных со стороны "ЛНР" убыла на украинскую территорию.
43 человека, которые изначально должны были войти в состави партии пленных с украинской стороны, отбыли наказание и были освобождены из-под стражи - поэтому на обмен не прибыли. Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на уполномоченную Верховной Рады по правам человека Валерию Лутковскую.