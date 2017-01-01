Обмен пленными на Донбассе завершен: все подробности

"Главред" пристально следит за процессом обмена пленными между Украиной и боевиками.

В среду, 27 декабря, на Донбассе должен осуществиться масштабный обмен пленными между Украиной и боевиками "Л/ДНР".

Как сообщает вице-спикер Верховной Рады и официальный представитель президента в переговорной группе Ирина Геращенко на своей странице в Facebook, обмен произойдет по формуле "306 на 74.

facebook.com

Террористы во временно оккупированном Луганске уже сообщили об отправке своей партии украинских пленных. Немногим позднее в украинских СМИ появилась информация о наиболее вероятном месте обмена - контрольно-пропускного пункта "Майорск" в прифронтовой зоне к северу от Горловки.

Как сообщает портал "Страна.юа", граждан России 27 декабря не будут обменивать на украинских военнопленных.

Кроме того, советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков сообщил о том, что освобожденных из плена украинцев доставят в Киев на борту военного самолета "Ил-76".

По информации пресс-службы Минобороны Украины, с 18:00 пленных будут ожидать их родственники и руководство Украины на площадке военного аэродрома в городе Борисполь.

В сервисе микроблогов Twitter появились фотоснимки с места обмена.

"Списки обсуждены и согласованы. Отработали этот этап и скоро начинается освобождение", - написала в на своей странице в Facebook Ирина Геращенко

Как сообщает агентство "Интерфакс", процесс обмена официально стартовал. Первая группа пленных со стороны "ЛНР" убыла на украинскую территорию.

43 человека, которые изначально должны были войти в состави партии пленных с украинской стороны, отбыли наказание и были освобождены из-под стражи - поэтому на обмен не прибыли. Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на уполномоченную Верховной Рады по правам человека Валерию Лутковскую.

По ее словам, есть отдельные люди (10-15 человек) которые приехали на обмен, но отказываются возвращаться на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей. Лутковская также отметила, что каждого пленного будут спрашивать в присутствии представителей Красного Креста, желает ли он возвращение на неподконтрольные Украине территории.

Как сообщают интернет-портал и группировки "ЛНР", первый этап обмена завершен. По их данным, украинская сторона передала 75 человек вместо оговоренных ранее 99. "ЛНР" передал Украине 16 пленных. Немногим позднее стало известно, что число вернувшихся к боевикам немногим меньше - 73 человека. Двое людей отказались возвращаться после обмена.

Стартовал второй этап обмена - между Украиной и боевиками "ДНР". Об этом сообщает сепаратистский портал "Донецкое агенство новостей". Однако, достоверное неизвестно, на чьей территории происходит обмен - говорится лишь об окрестностях КПП под Горловкой.

Как сообщает " Громадське ", боевики "ДНР" передали 58 пленных, а Украина – 165. В числе освобожденных из Донецка - ученый-религиовед Игорь Козловский, год проведший в застенках террористов по обвинению. Кроме того, двое пленных отказались возвращаться с территории Украины в пределы "ДНР". неподконтрольные территории.

Как сообщает на своей Facebook-странице представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, обмен закончен. 74 пленных были освобождены и вернулись на подконтрольную Украине территорию.