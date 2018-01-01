Обнаружен Telegram-бот, выдающий координаты человека по номеру телефона

Однако на получение информации установлен лимит – не более трех номеров в день.

В Telegram обнаружили бота Фото: trend.az

В украинском сегменте мессенджера Telegram пользователи обнаружили бота, который предоставляет данные о человеке по номеру его мобильного.

В описании cesspoolNum указано, что в базе содержится свыше 30 миллионов номеров украинских пользователей. Источниками данных бота указаны Work.ua, Rabota.ua, а также данные из приложений на Android.

Для получения информации достаточно ввести в формате 380ххххххххх и нажать ввод. Мгновенно выдается имя и фамилия владельца номера телефона.

Узнать таким образом данные пользователей бот позволяет только по трем номерам. Однако ограничение снять достаточно просто – необходимо предоставить информацию о любом контакте из своей телефонной книге.

Разработчик бота неизвестен. Впрочем, некоторые пользователи обнаружили, что их имена внесены в систему с опечатками, которые были допущены при регистрации в определенных компаниях.

Напомним, ранее аналогичная функция была доступна в Facebook. Тогда можно было в строку поиска ввести номер телефона и таким образом отыскать страницу конкретного пользователя. Поисковая система выдавала данные из-за связи с мобильным через мессенджер. Однако позже из-за жалоб данная функция была ликвидирована.

Напомним, в Новой Зеландии разработали первого в мире виртуального политика. Tech in Asiaсообщает, что бот прошел все тесты и уже запущен в сеть. Созданием виртуального политика занимался программист Ник Герритсен.

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