"Вся оборона пошла по пи*де": появилось видео из кабины неисправного "Оплота" на Strong Europe

На одном из роликов показан нерабочий механизм заряжания Т-84

В Сети появилось видео из кабины неисправного украинского танка Т-84 "Оплот", принимавшего участие в международных танковых соревнованиях Strong Europe Tank Challenge-2018, где украинская команда заняла последнее место

Запись опубликована на Youtub-канале издания "Новинарня".

На видео члены экипажа демонстрируют кабину танка и комментируют неисправности машины, не стесняясь в выражениях. Так, на одном из роликов показан нерабочий механизм заряжания. "Новейшие украинские танки, б*ядь... Лучше бы, с*ка, заряжающий был", - негодует один из военных.

На другом видео военные показали трясущуюся пушку танка. "Как тут попасть на 2,5 километра?" - вопрошает один из них.

Помимо Украины, в соревнованиях участвовали команды еще из семи стран - Австрии, Германии, США, Франции, Великобритании, Швеции и Польши. Украинские танкисты заняли последнее место, набрав 950 баллов. На первом месте Германия с 1450 баллами.

Ранее участник украинской команды на Strong Europe Tank Challenge из 14-й волынской механизированной бригады ВСУ, капитан Роман Багаев рассказал о причинах поражения.

По его словам, украинских танкистов подвели незнание натовской специфики, проблемы с языком, а также отставание в тактике. Кроме того, Багаев пожаловался на техническое состояние новейшего украинского танка Т-84 "Оплот", который военные получили вместо старого Т-64. Новые машины сломались в первый же день.

"Мы поехали на четырех Т-84. Во время "операции в наступлении" (один из этапов. - Прим.) выстрелил только один танк. На остальных трех снаряд или не до конца загрузился в пушку, или не сработали датчики. Система показала, что танк не до конца зарядился, поэтому пушка с гидростопора не снялась", - поведал Багаев.

Strong Europe Tank Challenge - ежегодные международные танковые соревнования, которые с 2016 организуют бундесвер и американская армия. Испытания, которые проходят в немецком городе Графенвер, включают 12 этапов, среди которых стрельбы в наступлении и обороне, а также выполнение различных упражнений.

Ранее сообщалось, что в Литве в результате столкновения бронемашин НАТО пострадали 13 военных. Инцидент произошел на трассе Пренай - Каунас. Четыре бронемашины, принимавшие участие в учениях, врезались в столб. В ВС Литвы уточнили, что столкнулись американские бронетранспортеры Stryker.

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