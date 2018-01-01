Обострение, потери врага. На Донбассе боевики пытались захватить позиции воинов ООС

В пятницу на востоке нашей страны террористы более 30 раз открывали огонь.
На Луганском направлении в районе Новотошковского противник пытался захватить позиции украинских воинов, а на Мариупольском в районах ряда населенных пунктов обострялась ситуация, говорится на странице пресс-центра ООС в Facebook.
Во время боевых действий за прошедшие сутки защитники Украины не понесли потери, по данным разведки, был уничтожен один враг, а еще один — ранен.
"Частичное обострение ситуация приобретала на Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Талаковка, Водяное и Лебединское. Защитники Мариуполя надежно удерживали позиции и не позволили оккупантам улучшить свое тактическое положение", — отмечается в сообщении.
Напомним, 31 мая на Донбассе подразделения ООС вели активную оборону, по данным разведки, уничтожены два боевика, а еще два — получили ранения, ликвидированы пять единиц техники, в том числе два грузовика с боеприпасами.
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