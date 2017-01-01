В зоне АТО обострилась ситуация, погибли украинские воины

Вчера на Донбассе террористы несколько раз открывали огонь из разного оружия.

В зоне АТО снова погибли защиники Украины Скриншот видео с youtube.com

В среду, 10 января, в зоне АТО на Донбассе боевики продолжили нарушать "режим тишины" — семь раз обстреляли позиции украинских воинов, в частности, открывали огонь из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения, ситуация обострилась.

Во время выполнения боевых задач погибли трое наших защитников, еще столько же — получили ранения, а один — боевую травму, говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

На Луганском направлении противник атаковал из минометов различных калибров укрепления Вооруженных Сил Украины вблизи Троицкого, особую огневую активность также проявлял в районе Светлодарск дуги.

В частности, на подступах к Луганскому враги неоднократно вели огонь из 120-ти и 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, вокруг Новолуганское полтора часа обстреливали позиции из гранатометов, пулеметов и минометов разных калибров.

"Учитывая то, что в последнем случае обстрелы захватчиков имели прицельный характер и несли непосредственную угрозу жизни и здоровью украинских воинов, наши защитники были вынуждены подавить огневую активность оккупантов из вооружения, незапрещенного Минского договоренностями", — отметили в ведомстве.

На Донецком направлении террористы стреляли из автоматических станковых гранатометов у Верхнеторецком и шахты "Бутовка".

Напомним, в начале декабря 2017 года президент Петр Порошенко сообщил, что на востоке Украины с начала АТО (спецоперация стартовала в апреле 2014-го) погибли более 2 тыс. 750 защитников страны.