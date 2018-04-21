Обращение об автокефалии. В УПЦ МП обвинили Порошенко и Раду в превышении власти

Церковь отделена от государства, напомнили в УПЦ МП.

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Обращение президента и Верховной Рады к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине является превышением власти.

"Согласно статье 35 Конституции Украины, церковь отделена от государства, а потому вопросы церковной жизни церковь решает самостоятельно", — говорится в заявлении отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви (Московского патриархата).

"Украинская Православная Церковь, которая имеет каноническую связь со Вселенским Православием, не обращалась к патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию православной церкви в Украине и не уполномочивала на это ни президента, ни депутатов Верховной Рады Украины. В связи с этим упомянутые инициативы являются превышением власти, а также вмешательством в церковные дела", — говорится в заявлении.

Там также выражается обеспокоенность, что предоставление автокефалии православной церкви в Украине "рассматривается как вопрос не только религии, но и геополитики".

"Убеждены, что сфера религиозной жизни не должна становиться предметом политических манипуляций. Не следует смешивать церковные и политические, а тем более геополитические вопросы", — считают в УПЦ МП.

Там утверждают, что всегда выступали за восстановление церковного единства и за единую церковь.

"Однако предложенный и озвученный властями способ достижения единства не соответствует каноническому праву церкви и противоречит законодательству Украины. Ведь власть просит предоставить Томос об автокефалии единой церковной структуре, которой еще не существует. Именно поэтому считаем, что следует сначала преодолеть раскол, восстановить церковное единство, и только после того ставить вопрос об изменении канонического статуса единой православной церкви в Украине", — говорится в заявлении.

В УПЦ МП добавили, что "священноначалие Украинской Православной Церкви имеет постоянные контакты со священноначалием Вселенского Патриархата".

"Исходя из опыта такого общения, у нас нет оснований предполагать, что Вселенский Патриархат может совершить действия, которые помешали бы единству церкви как на локальном, так и на мировом уровне", — говорится в заявлении.

В УПЦ МП также утверждают, что Константинопольский патриархат, как и все другие поместные православные церкви, не считает УПЦ КП и УАПЦ полноценными церквями, о чем свидетельствует не признание действительности священства этих двух структур.

Напомним, на встрече с председателями парламентских фракций Порошенко заявил о том, что Украина попросила Вселенского Патриарха Варфоломея о предоставлении автокефалии Украинской Церкви.

Ранее стали известны результаты встречи Порошенко с главами украинских церквей.

Напомним, политолог рассказал о том, что к чему приведет предоставление автокефалии православной церкви в Украине.

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