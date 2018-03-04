Общественники устроили митинг под домом Юрия Крысина: видео

Для дополнительного психологического давления активисты включили композицию "Золотые купола" российского шансонье Михаила Круга.

Именно так активисты разукрасили забор Крысина "Громадьске"

Около 50 участников "Автомайдана", "С14" и других общественных организаций устроили акцию под домом Юрия Крысина, обвиняемого в причастности к убийству журналиста Вячеслава Веремия в феврале 2014-го.

Участники акции требуют, чтобы Крысин "не прятался от правосудия и появлялся на судебные заседания", сообщает "Громадське".

Активисты залили забор его дома томатным соком, как бы имитируя кровь, и выкрикивали "Крысина на нары".

Кроме того, забор возле дома обклеили наклейками "Розыск. Юрий Крысин. "Шрек".

Видимо, для пущего психологического давления из акустической системы включили композицию "Золотые купола" российского шансонье Михаила Круга.

К слову, в конечном итоге, к участникам акции из дома никто не вышел.

Напомним, ранее сообщалось о том, что НАБУ обыскало кабинет судьи, который вел дело Крысина.





