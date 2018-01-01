Обстрелы и штурмы. На Донбассе украинские воины активно оборонялись, враг понес потери

В районе операции Объединенных сил самой напряженной обстановка оставалась у Авдеевки, Песков и Широкино.

На Донбассе были уничтожены пять террористов iz.com.ua

В среду, 9 мая, на Донбассе в районе операции Объединенных сил по всей линии столкновения продолжались интенсивные боевые действия, террористы десятки раз открывали огонь, прибегали к штурмам.

Активная оборона позиций украинскими военными не позволила противнику улучшить тактическое положение, по данным разведки, только на Авдеевском направлении враг потерял пять человек погибшими и семь ранены, говорится на странице ООС в Facebook.

"Наиболее напряженной обстановка оставалась в районе населенных пунктов Авдеевка, Пески, Широкино. Российско-оккупационные войска 20 раз применяли артиллерию и минометы, 53 раза прибегали к прицельному огню по позициям ООС с применением стрелкового оружия, гранатометов, вооружения БМП", — отмечается в сообщении.

На некоторых направлениях террористы прибегали к активным штурмовым действиям. Воины вели интенсивные боевые действия в районе промзоны Авдеевки, поселка Пески, давали адекватный ответ и уничтожали огневые средства противника.

Напомним днем 4 мая в районе поселка Опытное (находится под Ясиноватой) Донецкой области боевики, возможно, противотанковой управляемой ракетой, уничтожили автомобиль Nissan Terrano волонтеров, в котором была гуманитарная помощь.

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