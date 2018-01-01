Обвал жилого дома в Одессе: детали инцидента и фото

Инцидент произошел в центре "Южной Пальмиры".

Частично обрушившийся дом на Нежинской улице odesa.dsns.gov.ua

В центре Одессы сегодня в ночь с воскресенья на понедельник, с 18 на 19 февраля, произошло частичное обрушение жилого дома на Нежинской улице.

В результате оказалась завалена кусками стен в собственной квартире пожилая женщина, сообщают представители ГСЧС.

Согласно обнародованным ведомством данным, спасатели получили сообщение о происшествии в 00:49.

Прибыв на место, они выяснили, что частично обрушилась пристроенная квартира на втором этаже. Развалились перекрытия чердака, крыша и лестничная клетка двухэтажного жилого дома − общей площадью в 100 квадратных метров.

Под завалом оказалась хозяйка квартиры - пожилая женщина-инвалид первой группы. Сейчас она госпитализирована в городской клинической больнице №5.

Факторы, приведшие к инциденту, сейчас устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Одессе возле российского консульства обезглавили и сожгли чучело с российским флагом.