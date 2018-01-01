Обвалился асфальт, образовалась глубокая яма. В Киеве произошел масштабный прорыв трубы

Авария случилась в Шевченковском районе столицы, на место происшествия прибыли ремонтники.

В Киеве из-за аварии под землю чудом не ушло авто facebook.com/groups/Vidradny

В Шевченковском районе Киева произошел масштабный прорыв трубы горячего водоснабжения, обвалился асфальт, образовалась глубокая яма.

Авария произошла на пересечении ул. Симона Петлюры и Назаровской, под землю чудом не ушел автомобиль, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Масштабный прорыв трубы горячего водоснабжения…: обвалилось более 50 квадратов асфальта, глубина ямы до трех метров... На месте ремонтники и полиция.", — отмечается в сообщении.

Напомним, утром 2 марта в Оболонском районе Киева произошла авария в водопроводной сети, вытекло много воды, была затоплена ул. Северная, 16. Узнать больше об инциденте можно здесь.