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Обжешгись на Мальдивах. Порошенко поручил подыскать себе место отдыха в Украине - СМИ

Сегодня, 19:44

После скандала со своим зимним отдыхом президент Украины, видимо, решил проявить туристический патриотизм.

Порошенко
Петр Порошенко Администрация президента Украины
После того, как поездка Петра Порошенко на Мальдивские острова ради отдыха вызвала громадный общественный резонанс и шквал насмешек, президент Украины поручил своим подчиненным из Госуправления делами подыскать ему туристическую альтернативу в пределах страны.

Соответствующее сообщение в четверг, 26 июля, опубликовал портал "Страна" со ссылкой на собственный информированный источник в Администрации президента. "После публикаций СМИ по Мальдивам и Испании на данный момент есть поручение Куцыку (руководитель Государственного управления делами –"Главред") найти достойное место для отдыха в августе в Украине", − сказал он.

Также сообщается, что Порошенко решился отдыхать в пределах Украины, чтобы "народ не злить в очередной раз" и для "пиара под выборы".

По данным источника, изначально президенту предложили отдых в одном из нацпарков, расположенных на побережье Азовского моря неподалеку от Крыма. Это, помимо всего прочего, принесло бы Порошенко политическую выгоду ("отсель грозить мы будем россиянам"). Однако президент, якобы даже приезжавший в те места "на разведку", отказался от отдыха там и дал указание искать другие варианты.

Напомним, ранее сообщалось о том, что журналисты выяснили, с каким "шиком" Порошенко отдыхал на Мальдивах.

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Теги:  
Петр Порошенко, Мальдивы, Украина, Администрация президента, отдых, Азовское море, Крым
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