"Очень сильные боли". Адвокат рассказала об ухудшении состояния голодающего Балуха

В крымском СИЗО украинец физически не смог идти на прогулку, отметила его защитница.

В крымском СИЗО состояние Владимира Балуха ухудшилось, сообщиша его адвокат ru.krymr.com

В захваченном Россией Крыму — в следственном изоляторе Симферополя — ухудшилось состояние незаконно осужденного украинского активиста, политзаключенного Владимира Балух , который объявил голодовку.

У нашего соотечественника "очень сильные боли в области груди и подлопаточной мышцы, скорее всего, произошло защемление нерва", рассказал его адвокат Ольга Динзе после посещения подзащитного, пишет "Крым.Реалии".

Юристка подчеркнула, что украинец отказался идти на прогулку, поскольку "просто физически не смог этого сделать".

"… Балух продолжает голодовку в заявленном формате: не употребляет пищу, только пьет воду… активиста перевели в новую камеру. По словам Балуха, "камера нормальная, никаких проблем с другими заключенными нет", — узнало издание.

Напомним, в январе в Крыму подконтрольный оккупантам Раздольненский райсуд признал Владимира Балуха виновным в незаконном хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения, а также уплате штрафа в размере 10 тысяч рублей (более 4 тысяч гривень).

В марте на полуострове подконтрольный РФ Верховный суд Крыма изменил приговор активисту, судья исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, после чего украинца приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тысяч рублей. Позже Балух начал голодовку.

В отношении украинца также было начато второе дело из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. Наш соотечественник, в свою очередь, заявляет, что это Ткаченко напал на него.

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