"Очень вредний синий цвет". Супрун рассказала, чем опасны для здоровья смартфоны и планшеты

И.о. главы Минздрава Украины продолжает работать в жанре "Одно разоблачение интереснее другого."

Ульяна Супрун УНИАН

И.о главы украинского Минздрава Ульяна Супрун призвала жителей Украины ограничить использование гаджетов перед отправкой ко сну.

"Почему иногда бывает трудно заснуть? Ответ может быть буквально у вас под носом — ваш смартфон (или другой гаджет, с которого вы читаете этот пост). Исследования говорят, что пользование нашими любимыми гаджетами ночью может нарушать сон. Это происходит из-за того, что с экранов смартфона, планшета, ноутбука и т.д. нас падает синий свет, подавляющее выработку в организме мелатонина — гормона, который помогает заснуть. А когда мы не спим нужное количество часов (для здорового взрослого человека требуется не менее семи часов сна в сутки), мы повышаем риск заболеть, получить депрессию, диабет и сердечно-сосудистые заболевания",— написала Супрун на своей странице в соцсети Facebook.

И.о главы Миндзрава Украины ссылается также на исследования, проведенные представителями Гарвардской медицинской школы, согласно которым категорически не рекомендуется за два-три часа перед сном использовать гаджеты.

"Лучше пообщайтесь с близкими людьми. Это принесет больше пользы вашему здоровью и вашей семье", — подытожила Супрун.

Напомним, ранее и.о. главы Минздрава "сорвала покровы" со вредности для здоровья сквозняков и сидения на холодной поверхности.