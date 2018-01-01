"Очень вредний синий цвет". Супрун рассказала, чем опасны для здоровья смартфоны и планшеты

И.о. главы Минздрава Украины продолжает работать в жанре "Одно разоблачение интереснее другого."
"Почему иногда бывает трудно заснуть? Ответ может быть буквально у вас под носом — ваш смартфон (или другой гаджет, с которого вы читаете этот пост). Исследования говорят, что пользование нашими любимыми гаджетами ночью может нарушать сон. Это происходит из-за того, что с экранов смартфона, планшета, ноутбука и т.д. нас падает синий свет, подавляющее выработку в организме мелатонина — гормона, который помогает заснуть. А когда мы не спим нужное количество часов (для здорового взрослого человека требуется не менее семи часов сна в сутки), мы повышаем риск заболеть, получить депрессию, диабет и сердечно-сосудистые заболевания",— написала Супрун на своей странице в соцсети Facebook.
И.о главы Миндзрава Украины ссылается также на исследования, проведенные представителями Гарвардской медицинской школы, согласно которым категорически не рекомендуется за два-три часа перед сном использовать гаджеты.
"Лучше пообщайтесь с близкими людьми. Это принесет больше пользы вашему здоровью и вашей семье", — подытожила Супрун.
Напомним, ранее и.о. главы Минздрава "сорвала покровы" со вредности для здоровья сквозняков и сидения на холодной поверхности.