Одесса и Одесчина оказались во власти снежной стихии: детали

На дороги областно центра выпущено множество единиц снегоочистительной техники.

В Одессе оказались парализованы несколько трамвайных маршрутов Думская

Одессу и Одесчину во вторник, 16 января, накрыл мощный снегопад.

К середине дня власти Южной Пальмиры приняли решение на время запретить въезд большегрузных автомобилей в город.

"Из-за ухудшения погодных условий временно запрещен въезд в город грузового, большегрузного и крупногабаритного транспорта", — сообщили представители городского Управления Нацполиции. Кроме того, по информации одесских коммунальщиков, оказались парализованы трамвайные маршруты №№19 и 20, а также троллейбусный №14. Временно сокращены маршруты троллейбусов №№1 и 27.

На дороги Одессы выпущено множество единиц снегоочистительной техники.

Пушкинская

Укринформ

По информации портала Думская.net, что в аэропорту Одессы успели совершить посадку рейсы из Тель-Авива (Израиль) и Стамбула (Турция). Также приземлился чартерный рейс авиакомпании YanAir из Шарм-эль-Шейха (Египет).В дальнейшем рейс авиакомпании "Мотор Сич" из Жуляны на самолете "Ан-24РВ" развернулся в 100 километрах от Одессы и приземлился в аэропорту вылета.

Напомним, ранее синоптики предупредили об ожидающейся по всей Украине метели и гололедице