Одесские правоохранители задержали торговца секс-рабынями, фото, видео

"Бизнесмены" предупреждали женщин, что им придется оказывать сексуслуги в развлекательных заведениях на Канарских островах.

Правоохранители Одесской области задержали в столичном аэропорту "Жуляны" иностранца, который пытался вывезти в Испанию для дальнейшей сексуальной эксплуатации трех украинок.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, установлено, что с женщинами 47-летний гражданин Болгарии знакомился через социальные сети в Интернете.

Узнав о бедственном материальном положении нашей соотечественницы, мужчина предлагал ей трудоустройство за рубежом.

Если женщина соглашалась, — рассказывал о пикантных особенности будущей работы. А именно о том, что придется предоставлять интимные услуги в развлекательных заведениях на Канарских островах.

За час таких услуг женщине обещали 180 евро. Половину этой суммы она должна была отдавать организаторам "бизнеса".

Детали вербовщик "живого товара" обсуждал при личной встрече. Расходы, связанные с оформлением документов для выезда за границу и перелетом, он брал на себя.

Правоохранителями были установлены несколько украинок, которые из-за материальных проблем согласились на условия трафикеров. При попытке переправить женщин в Испанию мужчину задержали в аэропорту "Жуляны". У него были изъяты вещественные доказательства противоправной деятельности.

Сейчас злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжается досудебное следствие по части 2 статьи 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины

Ранее сообщалось, что в Тернополе двое студентов местного вуза отправляли девушек в сексуальное рабство в Турцию и ОАЭ, которым за работу обещали от 3 до 6 тысяч долларов в месяц.