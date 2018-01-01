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Одессу "атакует" непогода: закроют школы и детсады

Сегодня, 13:04

Данное решение приняли в городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Одесса заснеженная
Культурометр Одессы
В ближайший вторник, 27 февраля, в Одессе по причине ухудшения погодных условий не будут работать школы и, частично, дошкольные учреждения − детские сады.

Соответствующее решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает портал "Думская".

"Синоптики прогнозируют на вторник, 27 февраля, дальнейшее снижение температуры, а также сильный снегопад. В связи с этим решено отменить занятия в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях", - заявили чиновники.

Также известно, что в детских садах будут работать дежурные группы воспитателей, принимающие детей в случае крайней необходимости.

Кроме того, представители мэрии Одессы обратились к горожанам-родителям с просьбой оставить 27 февраля своих отпрысков дома.

Напомним, ранее Одесса и Одесчина оказывались во власти снежной стихии в середине января.

 
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Одесса, снегопад, чиновники, мэрия, школы, детсады
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