Одиночные взрывы. В Минобороны отчитались о ситуации в Балаклее

В городе на военном арсенале нет угрозы хранилищам боеприпасов, заверили в ведомстве.
Наблюдались одиночные взрывы, угрозы хранилищам боеприпасов нет, говорится на сайте Минобороны.
"… пожарными расчетами Вооруженных Сил Украины и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям завершены работы по локализации пожара на территории неразминированной технической площадки", — отметили в ведомстве.
По факту пожара прокуратура начала производство по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе в условиях особого периода, кроме военного положения) Уголовного кодекса, расследование ведет полиция, пишет Интерфакс-Украина.
Ранее сообщалось, что в Балаклее на военном арсенале проводили плановый подрыв боеприпасов, которые невозможно было вывезти, потом началась внеплановая детонация снарядов. Проводилась частичная эвакуация жителей улиц, расположенных возле места происшествия.
Напомним, в ночь на 23 марта 2017 года в городе начались взрывы и пожар на складе боеприпасов, в результате инцидента погибла женщина. Возгорание ликвидировали 24 числа, Служба безопасности Украины считает произошедшее диверсией.
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