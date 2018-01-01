Одиночные взрывы. В Минобороны отчитались о ситуации в Балаклее

В городе на военном арсенале нет угрозы хранилищам боеприпасов, заверили в ведомстве.

Вчера в Балаклее пожар на военном арсенале был локализован twitter.com/slobozhanyn

В четверг, 3 мая, в Балаклее Харьковской области по состоянию на 23 часа были завершены работы по локализации пожара на территории военного арсенала

Наблюдались одиночные взрывы, угрозы хранилищам боеприпасов нет, говорится на сайте Минобороны.

"… пожарными расчетами Вооруженных Сил Украины и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям завершены работы по локализации пожара на территории неразминированной технической площадки", — отметили в ведомстве.

По факту пожара прокуратура начала производство по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе в условиях особого периода, кроме военного положения) Уголовного кодекса, расследование ведет полиция, пишет Интерфакс-Украина.

Ранее сообщалось, что в Балаклее на военном арсенале проводили плановый подрыв боеприпасов, которые невозможно было вывезти, потом началась внеплановая детонация снарядов. Проводилась частичная эвакуация жителей улиц, расположенных возле места происшествия.

Напомним, в ночь на 23 марта 2017 года в городе начались взрывы и пожар на складе боеприпасов, в результате инцидента погибла женщина. Возгорание ликвидировали 24 числа, Служба безопасности Украины считает произошедшее диверсией.

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