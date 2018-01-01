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Одиозный нардеп Мураев попал в базу "Миротворца"

Сегодня, 21:53

Авторы ресурса обвиняют политика в пособничестве пророссийским террористам.

Мураев
Евгений Мураев загремел в базу "Миротворца" УНИАН
Внефракционный народный депутат Евгений Мураев попал в раздел "Чистилище" украинского сайта "Миротворец".

Как сообщается на одной из страниц ресурса, политик обвиняется в пособничестве террористам и российским оккупантам, в участии и организации антиукраинских информационных спецопераций страны-агрессора.

Авторы сайта отмечают, что Мураев неоднократно отрицал факт российской агрессии на территории Украины, а также с помощью своего телеканала манипулировал мнением общественности.

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Центр "Миротворец"

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Центр "Миротворец"

Напомним, в четверг, 7 июня, в эфире телеканала NewsOne Мураев выразил мнение, что ситуацию вокруг Сенцова можно воспринимать по-разному. По его словам, так как Сенцов готовил поджоги и взрыв, часть населения считает его террористом, а другие за это считают его героем.

Позже в Генпрокуратуре сообщили о возбуждении уголовного дела против Мураева по обвинению в государственной измене.

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Теги:  
Евгений Мураев, Миротворец, Олег Сенцов, высказывания, база, обвинение, госизмена
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