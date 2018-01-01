"Одолели бандеры — командуют". В Сети возмутились из-за сепаратистского видео из Славянска

Комментарий пенсионерки записали на улице в Славянске.

Пенсионерку в Славянске не устраивают "бандеры" Скриншот

В Сети опубликовано видео с комментарием пенсионерки из Славянска Донецкой области о том, что все вокруг якобы "захватили бандеры", которые теперь командуют в городе и заставляют людей говорить на украинском языке.

Ролик в сообществе "Родной Славянск" в Facebook разместил журналист Дмитрий Торец.

"Одолели нас эти бандеры. Кругом эти посты, кругом повылезали — командуют. По-украински надо "балакать". А если мы русскоязычные? То, что балакать? Ломать язык — зачем? Я вообще родилась в России, а здесь живу уже полсотни лет. Мне нравится на русском языке. Дети все разговаривают на русском. Почему я буду ломать язык?" — заявила женщина.

Отметим, что видео активно комментируют пользователи: "Вывезти ее за поребрик, к народным республикам... Пущай наслаждается", "За 50 лет оно не смогло язык выучить ! Вот вата в чистом виде", "Не зразумев, ее бандеры не пускают в рашу. Не хорошо поступают, неправильно. Немедля выпустить и цветы в руки. Без усяких отговорок".

Напомним, ранее в Киеве фанатка "русского мира" ввязалась в перепалку с активистами.