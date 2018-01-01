Офицер ВСУ назвал потери боевиков за июнь: десятки уничтожены, более 140 — ранены

Террористы на Донбассе потеряли два командно-наблюдательных пункта, отметил воин.
Защитники Украины также ликвидировали две вражеские боевые машины пехоты, один бронетранспортер и два командно-наблюдательных пункта, написал он на своей странице в Facebook.
"21 июня воинами Объединенных сил был тяжело ранен командир батальона боевиков 9 ошпмп ("отдельный штурмовой полк морской пехоты", самопровозглашенной "ДНР" — Ред.) с позывным "Джордж" и командир батальона позывной "Жорик", который до сих пор в критическом состоянии", — отметил автор.
По его данным, "во время активизации боевых действий со стороны российских оккупантов, их провокационных обстрелов и попыток овладения опорными пунктами украинских воинов 27-28 июня, потери составили 19 боевиков и 15 — получили ранения".
Ранее волонтер Юрий Мысягин сообщил, что на востоке нашей страны бойцы ВСУ "красиво разнесли в щепки" очередную позицию террористов, воины уничтожили объект, с которого противник открывал огонь.
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