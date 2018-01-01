Ограбление магазина в Киеве. Суд вынес решение по делу сына нардепа Попова

Обвиняемые полностью признали вину.

Богдан Попов на скамье подсудимых УНИАН

К лишению свободы на пять лет с испытательным сроком на два года приговорила коллегия трех судей Оболонского районного суда Киева школьников Владислава Чобана и Богдана Попова (сына народного депутата Игоря Попова).

"Во время судебного рассмотрения дела были допрошены трое потерпевших, были исследованы доказательства, пересмотрены видеодоказательства, а также заслушаны обвиняемые. Среди пострадавших давали показания владелец магазина и две продавщицы", — сообщила "РБК-Украина" пресс-секретарь суда Инна Свинаренко.

По ее словам, обвиняемые полностью признали вину. "Поэтому суд, учитывая обстоятельство того, что просила прокуратура, а также возраст обвиняемых, пришел к выводу о целесообразности определения наказания в виде лишения свободы на пять лет с испытательным сроком на два года", — зачитала она слова председательствующего судьи Владислава Девятко.

Напомним, в ноябре 2017 года 14-летний сын народного депутата от "Радикальной партии" Игоря Попова Богдан вместе с другим подростком совершили попытку ограбления продуктового магазина в Оболонском районе Киева.

Они были задержаны и доставлены в отделение полиции. Сам нардеп, комментируя инцидент, принес извинения и признал, что сын "попал в плохую компанию".

Позднее сыну народного депутата Игоря Попова Богдану Оболонский районный суд Киева присудил круглосуточный домашний арест.

Читайте наши новости в Facebook