"Ограничить въезд в ЕС". Аваков предлагает наказывать неонацистов

Министр отметил, что с дипломатическими ведомствами многих стран уже ведутся переговоры.

Аваков считает, что нужно вывести неонацизм из моды УНИАН

Глава Министерства иностранных дел Арсен Аваков во время встречи с послами и дипломатами стран G7 в Киеве, комментируя расследования нападений на цыганские поселения , заявил, что к представителям неонацистских организаций необходимо применять жесткие меры воздействия.

"Мы много внимания уделяем неонацистским организациям. В обществе должна быть атмосфера, когда быть сторонником таких движений – неинтересно, некруто и невыгодно. Реакция на действия таких организаций со стороны международных партнеров должна быть такая же, как и на уголовные элементы, — ограничение въезда в цивилизованный мир. Сейчас мы ведем такие переговоры с представителями иностранных государств", - цитирует министра департамент коммуникации МВД Украины.

По словам Авакова, в обществе неонацисты достигли такой популярности, что сейчас для подростков, которые состоят в организации, побывать в тюрьме – это приключение.

"Но, если он будет знать, что из-за этого его не пустят в цивилизованные страны — это будет дополнительная превенция. Я думаю, что мы остановим эту волну. Я предлагаю применить механизм давления на этих молодых нацистов – дополнительные ограничения на въезд в страны ЕС", - сказал он.

Министр добавил, что во время подготовки к погромам цыганских поселений создаются точные копии нацистских сайтов российских организаций, призывающих молодежь, преимущественно школьников, к незаконным действиям.

"На этом сайте появляется модератор, который привлекает туда молодежь. Далее они собирают группу наших украинских подростков, стимулируют их к незаконным действия, а затем исчезают. Львовский случай — это очень ярко и подробно демонстрирует", — рассказал глава МВД.

Аваков подытожил, что данную проблему обсуждал с коллегой из министерства образования Лилией Гриневич.

Напомним, ранее советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что организатор нападения на лагерь ромов во Львове инструкции получал через соцсети. Причем изначально была поставлена задача убить, а не запугать.

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