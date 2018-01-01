Огромные баннеры, зажженные файеры. В Одессе поддержали Сенцова яркой акцией: фото и видео

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1 / 6 В Одессе прошла яркая акция в поддержку Олега Сенцова (фото: dumskaya.net)

В мероприятии приняли участие свыше 100 человек.

В пятницу вечером, 6 июля, в Одессе на Потемкинской лестнице прошла яркая акция в поддержку незаконно осужденного в Российской Федерации и голодающего украинского режиссера Олега Сенцова.

Идея проведения мероприятия пришла после того, как активисты увидели акцию в Киеве на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский", киевляне передали огромные баннеры с надписями, пишет "Думская" со ссылкой на организатора.

По его данным, одесситы с баннерами, которые образовали фразу "Олег Сенцов, Украина с тобой", выстроились на ступенях и зажгли файеры. В акции приняли участие более 100 человек, в конце мероприятия участники спели гимн нашей страны.

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Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Об освобождении Сенцова просили многие деятели российской культуры — режиссеры Александр Сокуров, Андрей Звягинцев, Алексей Герман-младший, Владимир Котт и Павел Бардин. Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.

В конце февраля 2018-го адвокат режиссера Дмитрий Динзе сообщал, что его подзащитный находится в колонии российского города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ). Незаконно осужденный писал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая объявил бессрочную голодовку.

Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Позже стало известно, что наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека — Людмила Денисова — сообщала, что он находится в медицинской части колонии, у него проблемы с почками и сердцем.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд попросил российского президента Владимира Путина помиловать украинца. После этого пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков утверждал, что режиссер не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генсека СЕ.

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