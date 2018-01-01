В имении Порошенко охранник совершил самоубийство - СМИ

Инцидент произошел еще 23 февраля, но информация о нем к журналистам просочилась только сейчас.
Такое сообщение опубликовал портал "Страна", ссылаясь на собственные информированные источники. По их данным, инцидент произошел еще 23 февраля нынешнего года.
"Полицейский покончил с собой на дежурстве возле дома Порошенко в Козине. Это старший сержант Сергей Галасюк, он приехал в поселок и сменил УГОшника. Зашел в будку, и там застрелился", - заявили источники.
Позднее факт самоубийства Галасюка журналистам неофициально подтвердили на базе в Боярке, где дислоцируется его спецподразеление Нацполиции.
Информацию о том, что сотрудник полиции полка особого назначения совершил самоубийство, находясь на посту в посёлке Козин, неподалёку от резиденции президента Украины Петра Порошенко, подтвердил представитель Нацполиции в Киевской области Николай Жукович в разговоре с УНН.
"Факт таковой имеется. Сейчас проводится расследование. Открыто уголовное производство", — заявил Жукович.
К слову, официально законодательство Украины не предусматривает охрану президентского имения полицией. Такими вещами занимаются представители Управления госохраны.
Напомним, ранее сообщалось о том, что на Винничине коп застрелился возле участка.