В имении Порошенко охранник совершил самоубийство - СМИ

Инцидент произошел еще 23 февраля, но информация о нем к журналистам просочилась только сейчас.

Полицейский застрелился в сторожевой будке. "Зеркало недели"

Сотрудник специального подразделения ГУ Нацполиции Киевщины Сергей Галасюк, охранявший имение президента Украины Петра Порошенко в Козине , покончил с собой, во время несения службы на боевом посту.

Такое сообщение опубликовал портал "Страна", ссылаясь на собственные информированные источники. По их данным, инцидент произошел еще 23 февраля нынешнего года.

"Полицейский покончил с собой на дежурстве возле дома Порошенко в Козине. Это старший сержант Сергей Галасюк, он приехал в поселок и сменил УГОшника. Зашел в будку, и там застрелился", - заявили источники.

Позднее факт самоубийства Галасюка журналистам неофициально подтвердили на базе в Боярке, где дислоцируется его спецподразеление Нацполиции.

Информацию о том, что сотрудник полиции полка особого назначения совершил самоубийство, находясь на посту в посёлке Козин, неподалёку от резиденции президента Украины Петра Порошенко, подтвердил представитель Нацполиции в Киевской области Николай Жукович в разговоре с УНН.

"Факт таковой имеется. Сейчас проводится расследование. Открыто уголовное производство", — заявил Жукович.

К слову, официально законодательство Украины не предусматривает охрану президентского имения полицией. Такими вещами занимаются представители Управления госохраны.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Винничине коп застрелился возле участка.